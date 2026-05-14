Noah Wyle entregó detalles de la tercera temporada de "The Pitt"

El actor Noah Wyle entregó algunos detalles de la tercera temporada de "The Pitt", la aclamada serie que protagoniza como el "Doctor 'Robby' Robinavitch".

En el marco de un evento de Warner Bros., el intérprete reveló que "estamos a punto de comenzar la producción de la tercera temporada".

Además adelantó la época en la que se contextualizarán los nuevos episodios. "Se situará en el mes de noviembre, justo antes de las fiestas, por lo que habrá emergencias nuevas, así como confrontaciones y complicaciones", indicó el actor.

Pese a no entregar una fecha exacta, el medio Deadline señaló que Wyle podría referirse al Día de los Veteranos (11 de noviembre) o el Día de Acción de Gracia (26 de noviembre).

En sus temporadas anteriores "The Pitt" narró, a través de sus 15 episodios, un turno completo del ficticio Centro Médico de Traumatología de Pittsburgh. En su segunda temporada la producción se centró en la celebración del 4 de julio.

Por ahora "The Pitt" no tiene fecha de estreno para su tercera temporada.