"Nobody Wants This" regresa con su segunda temporada: Fecha de estreno confirmada

La plataforma Netflix estrenó el trailer de la segunda temporada de "Nobody want this", su aclamada comedia romántica protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody.

En este nuevo ciclo la pareja de "Joanne" y "Noah", que cuenta con diferencias culturales y religiosas, explorará su relación mientras busca consolidar su romance.

Su primera temporada, estrenada en septiembre de 2024, logró conquistar a la audiencia y a la crítica, consiguiendo notables nominaciones a los Globos de Oro y los Emmy.

La segunda temporada de "Noboy want this" llegará al catálogo de Netflix el próximo 23 de octubre.