Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago24.3°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Streaming

"Nobody Wants This" regresa con su segunda temporada: Fecha de estreno confirmada

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La obra de Netflix ha recibido elogios de la crítica y los espectadores.
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La plataforma Netflix estrenó el trailer de la segunda temporada de "Nobody want this", su aclamada comedia romántica protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody.

En este nuevo ciclo la pareja de "Joanne" y "Noah", que cuenta con diferencias culturales y religiosas, explorará su relación mientras busca consolidar su romance.

Su primera temporada, estrenada en septiembre de 2024, logró conquistar a la audiencia y a la crítica, consiguiendo notables nominaciones a los Globos de Oro y los Emmy.

La segunda temporada de "Noboy want this" llegará al catálogo de Netflix el próximo 23 de octubre.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada