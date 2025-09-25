Tópicos: Magazine | Streaming
"Nobody Wants This" regresa con su segunda temporada: Fecha de estreno confirmada
Autor: Cooperativa.cl
La obra de Netflix ha recibido elogios de la crítica y los espectadores.
La plataforma Netflix estrenó el trailer de la segunda temporada de "Nobody want this", su aclamada comedia romántica protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody.
En este nuevo ciclo la pareja de "Joanne" y "Noah", que cuenta con diferencias culturales y religiosas, explorará su relación mientras busca consolidar su romance.
Su primera temporada, estrenada en septiembre de 2024, logró conquistar a la audiencia y a la crítica, consiguiendo notables nominaciones a los Globos de Oro y los Emmy.
La segunda temporada de "Noboy want this" llegará al catálogo de Netflix el próximo 23 de octubre.