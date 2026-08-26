Indagan baleo e intento de toma de predio en Conchalí

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) indaga un ataque armado ocurrido durante la noche del martes en la comuna de Conchalí, donde un hombre resultó herido de gravedad al recibir un disparo en el abdomen.

Según las diligencias policiales, tres sujetos atacaron a la víctima para apoderarse del predio donde residía —el cual se encontraba ocupado por él mismo— con la aparente finalidad de establecer un punto de venta de drogas.

"La víctima, un chileno de 61 años, se encontraba al interior del inmueble y escuchó fuertes gritos. Al salir, se percató de la presencia de tres sujetos que lo invitaron a acercarse, momento en que uno de ellos extrajo un arma de fuego con la cual efectuó a lo menos seis impactos, impactando uno de ellos en el abdomen de la víctima para luego estas personas darse a la fuga en dirección desconocida", detalló el comisario Sebastián Duke, de la BH Centro Norte.

Tras la agresión, el afectado fue auxiliado por un familiar y trasladado hasta el servicio de urgencias del Hospital San José, donde ingresó a pabellón para ser intervenido quirúrgicamente y se mantiene fuera de riesgo vital.