Revelan la causa de muerte de Dolly Parton: sufrió un "breve" cáncer

Tras la muerte de la cantautora, actriz y filántropa Dolly Parton este martes, su equipo confirmó la causa de su deceso.

"Tras afrontar con valentía una breve batalla contra el cáncer, Dolly partió de esta vida terrenal hoy en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, rodeada de sus seres queridos", señaló un comunicado entregado a la revista People.

El escrito no indica el tipo de cáncer que padecía la intérprete de "Jolene", pero confirma que falleció en el centro médico especializado de Nashville, Tennessee, donde había ingresado el viernes 21 de agosto.

La cantante fue hospitalizada por problemas renales y autoinmunes, según informó este martes la revista TMZ, el mismo día en que había reconocido a People que atravesaba por momentos complicados de salud, aunque aseguró que le quedaban muchas cosas por hacer. "Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención mientras cuidaba de Carl", dijo la cantante, en referencia a su difunto esposo Carl Thomas Dean, quien falleció en marzo de 2025 a los 82 años.

La artista ya había dado indicios de su delicado estado en septiembre de 2025, cuando anunció el aplazamiento de una serie de conciertos previstos para diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas, los cuales finalmente fueron cancelados meses después. Esta misma situación coincidió con su ausencia en la ceremonia de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en la que fue condecorada con un Óscar honorífico, que aceptó a través de un mensaje grabado en video.

El sobrino de la cantautora, Bryan Seaver, fue el primero en confirmar su muerte a través de un video publicado en el Instagram de la intérprete. Seaver, hijo de Cassie Parton y jefe de seguridad de la cantante, habló en nombre de su familia cumpliendo la petición de la propia cantante de dar el anuncio de esa manera.

Dolly Parton es considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Cuenta con 11 premios Grammy y, además de sus incursiones en el cine, fue también filántropa y empresaria.