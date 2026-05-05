"One Piece": El remake del anime ya tiene fecha en Netflix

El universo de los piratas continúa creciendo expansión en Netflix, confirmando que remake del anime de "One Piece", que se conocerá como "The One Piece", se estrenará en febrero de 2027 en el gigante del streaming.

Anunciado en 2024, se trata de una nueva versión producida por producida por el estudio de animación Wit Studio, reconocido por su trabajo en "Ranking of Kings" y "Attack on Titan", reimaginando la historia del manga creado por Eiichiro Oda desde el inicio.

Este remake busca ser un punto de partida para las nuevas audiencias sin la presión de alcanzar al manga, sin censura, sin rellenos y con su propia mirada.

Todo comenzará con siete episodios de larga duración -sumando un total de 300 minutos- que nos permitirán revivir el inicio de historia de "Monkey D. Luffy", el hombre de goma destinado a ser el rey de los piratas.

La primera temporada adaptará los primeros 50 capítulos del manga de Oda, pertenecientes a la saga del East Blue, donde "Luffy" conoce a los primeros miembros de su tripulación, "Zoro,Nami,Usopp" y "Sanji", y consigue el "Going Merry", el primer barco de los Sombrero de Paja.

Desde Netflix explicaron que estos siete episodios culminarán con el encuentro entre "Luffy" y "Sanji", a quien conoceremos como cocinero del restaurante flotante Baratie.