"One Piece" se expande en Netflix: Remake del anime y un especial de LEGO

El universo de los piratas sigue en expansión en Netflix, anunciando y ratificando más proyectos que se suman a la exitosa serie live-action de "One Piece".

Tras confirmar que la tercera temporada, "One Piece: La Batalla de Alabasta", llegará en 2027, desde el gigante del streaming entregaron una esperada actualización sobre el remake del anime, que se conocerá como "The One Piece".

Anunciado en 2024, se trata de una nueva versión producida por producida por el estudio de animación Wit Studio ("Ranking of Kings,Attack on Titan"), reimaginando la historia del manga creado por Eiichiro Oda desde el inicio. Busca ser un punto de partida para las nuevas audiencias sin la presión de alcanzar al manga, sin censura, sin rellenos y con su propia mirada.

Un nuevo adelanto permite ver con mayor atención los diseños de personajes y el trabajo de recreación del mundo de Oda, pero todavía no hay fecha de estreno.

Por su parte, el mundo de "One Piece" también chocará con el universo de los bloques gracias a su propio especial de LEGO.

A estrenarse el 29 de septiembre en Netflix, será una miniserie de animación de dos partes titulada "LEGO One Piece" y que está producida en colaboración con Lego Group, Shueisha y Atomic.

El especial será una reimaginación en clave de humor familiar de los eventos de las primeras dos temporadas de la serie live-action, en una colaboración animada con los bloques de construcción donde todas las locas ideas son posibles.