Paramount demanda a Warner Bros. Discovery y desafía acuerdo con Netflix

Paramount llevó a los tribunales su ofensiva para adquirir Warner Bros. Discovery (WBD), al presentar una demanda en el Tribunal de Equidad de Delaware con la que busca frenar el acuerdo alcanzado por la compañía con Netflix y abrir una disputa por el control corporativo del conglomerado de entretenimiento.

La acción judicial fue anunciada por el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, mediante un comunicado recogido por Variety, quien acusó a WBD de una "falta de transparencia" respecto a la valoración del acuerdo con Netflix, especialmente en relación con los activos que pasarán a Discovery Global tras la escisión prevista para el tercer trimestre de 2026.

Según Paramount, la demanda pretende obligar a WBD a revelar cómo está valorando Discovery Global, incluyendo el nivel de deuda que será transferida a esa nueva entidad.

La compañía sostiene que esos antecedentes son clave para que los accionistas evalúen correctamente el valor real del acuerdo con Netflix frente a la oferta hostil de $30 dólares por acción presentada por Paramount.

"Carente de mérito"

Desde Warner Bros. Discovery rechazaron los argumentos y calificaron la demanda como "carente de mérito", afirmando que Paramount "aún no ha aumentado el precio" de su propuesta y que su ofensiva busca distraer a los inversionistas.

La junta directiva de WBD reiteró que el acuerdo con Netflix ofrece mayor certidumbre y un valor superior, sin los riesgos financieros que, a su juicio, implicaría la operación impulsada por Ellison.

En paralelo al litigio, Paramount anunció que planea nominar una lista alternativa de directores para la próxima junta de accionistas de 2026, con el objetivo de desplazar al actual consejo de administración y reabrir la negociación.

De concretarse, el conflicto podría derivar en una prolongada batalla legal y corporativa por el futuro de uno de los mayores grupos mediáticos del mundo.