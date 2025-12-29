Regreso de "Malcolm" estrena su primer trailer: Así luce el elenco original

La plataforma Hulu (Estados Unidos) presentó el primer trailer de "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair", el revival de la clásica serie de la década de los 2000.

Con un elenco encabezado por Frankie Muniz, esta nueva serie retomará la historia de "Malcolm" y su familia 19 años después del final de la serie.

En este clip aparece Muniz junto a Bryan Cranston ("Hal"), Jane Kaczmarek ("Lois"), Justin Berfield ("Reese") y Christopher Masterson ("Francis"), entre otros miembros del elenco original.

De acuerdo a la sinopsis, la familia volverá a reunirse para asistir al aniversario número 40 del matrimonio entre "Hal" y "Lois".

Además la plataforma reveló que el estreno de "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair" llegará al streaming el próximo 10 de abril.