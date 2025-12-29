Regreso de "Malcolm" estrena su primer trailer: Así luce el elenco original
La serie se estrenará en abril.
La serie se estrenará en abril.
La plataforma Hulu (Estados Unidos) presentó el primer trailer de "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair", el revival de la clásica serie de la década de los 2000.
Con un elenco encabezado por Frankie Muniz, esta nueva serie retomará la historia de "Malcolm" y su familia 19 años después del final de la serie.
En este clip aparece Muniz junto a Bryan Cranston ("Hal"), Jane Kaczmarek ("Lois"), Justin Berfield ("Reese") y Christopher Masterson ("Francis"), entre otros miembros del elenco original.
De acuerdo a la sinopsis, la familia volverá a reunirse para asistir al aniversario número 40 del matrimonio entre "Hal" y "Lois".
Además la plataforma reveló que el estreno de "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair" llegará al streaming el próximo 10 de abril.