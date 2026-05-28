"Rick y Morty" se acerca a los 100 episodios: "Es un milagro"

"Nada de basura de IA" prometió "Rick y Morty" con su novena temporada y cumplió con creces, demostrando que aún no está todo dicho para el demencial universo animado que llegará a los 100 episodios con su décimo ciclo, además de tener asegurado su futuro hasta la temporada 12, que actualmente el equipo creativo se encuentra escribiendo.

Así lo afirmaron a Cooperativa el cocreador Dan Harmon y el showrunner Scott Marder, quienes también nos confirmaron que trabajan en una película del multiverso de "Rick Sánchez" y su nieto "Morty Smith".

Pero antes, la serie animada alcanzará la marca de los 100 episodios y, para Marder, aquello "ha sido muy gratificante".

"Ahora mismo estamos escribiendo la temporada 12, pero la última noche estuve viendo el episodio 100. Creo que los fans notarán que realmente hemos puesto mucho empeño en lo que hemos estado haciendo hasta llegar a ese número, porque es un número tan genial que quizá haya gente que en algún momento no creía que la serie fuera a alcanzarlo", sinceró el productor ejecutivo, destacando que el equipo se siente tan orgulloso y con la moral altísima por los logros de la serie que "se nota en los episodios".

Harmon, quien evita responder de inmediato pues -reconoció- no deja tiempo para hablar a nadie más, sí admitió que el viaje para llegar hasta el centenar de capítulos ha sido "turbulento, pero en el buen sentido".

Es que Marder fue testigo de lo caótico de la producción que ha tenido la serie desde su debut en 2013, pues inicialmente debía entrar al equipo como showrunner en la quinta temporada, pero terminó adelantando su aterrizaje como jefe creativo para ayudar a terminar el cuarto ciclo. "Así de caótico fue nuestro proceso", sinceró Harmon.

Tanto así que comparó a Marder con el piloto Chesley "Sully" Sullenberger, quien en 2009 acuatizó un avión comercial con fallas en el Río Hudson, salvando a todos los pasajeros: "Las turbulencias forman parte del viaje y, como este avión tiene mucha potencia, ha atravesado algunas sacudidas, así que llegar a los 100 (episodios) es un milagro y una auténtica alegría".

"Puede que sea la mejor temporada hasta la fecha"

La última vez que conversamos con Harmon y Marder fue para el estreno de la octava temporada en 2025, donde no podían esperar a que la gente viera lo que tenían preparado para su temporada 9, sintiéndose sumamente "orgullosos" al ser "de lo mejor que hemos hecho".

Al recordarles la conversación pasada, reafirmaron aquellos dichos. "Puede que sea la mejor temporada hasta la fecha", aseguró Marder sin titubear respecto a la temporada 9, que acaba de estrenarse en HBO Max.

"Todas las temporadas me llenan de orgullo, pero ahora mismo estoy viendo las diez que tenemos y realmente parecen reflejar que todo el mundo está comprometido y trabajando bien en equipo", agregó el showrunner, pues la misma audiencia ha premiado aquel compromiso al notar "la serie va por buen camino".

De hecho, la novena temporada pareciera ser el inicio de una nueva era para "Rick y Morty", algo que Marder hizo notar al dar cuenta de que "lo que estamos haciendo, en las temporadas 9, 10, 11 y 12, se entremezcla un poco, pero todas tienen más o menos un matiz similar, lo cual está muy bien".

"Nos hemos esforzado mucho para llegar a este punto, pero con todo el trabajo que nos llega, a veces se pierde la noción de en qué temporada estamos, porque el nivel de calidad es siempre muy alto", destacó el productor ejecutivo.

Harmon, quien también es creador de otra emblemática serie llamada "Community", solo tiene palabras de admiración para Marder como jefe creativo o showrunner, teniendo la serie "tan bien encarrilada que ahora mismo estamos escribiendo la temporada 12" cuando recién se acaba de estrenar el noveno ciclo.

"Lleva años llegar al punto en el que puedes compartir algo tan exitoso con la gente, así que me hace mucha ilusión descubrir que tenemos razón. ¡Scott ya lo sabe! Porque tiene que llevar la cuenta de todos los números de los episodios. Yo, en cambio, voy dando vueltas como en un sueño, pensando: '¿Cuál es este? No lo sé'".

La novena temporada de "Rick y Morty" está disponible en HBO Max, con nuevos episodios cada lunes en la plataforma de streaming.