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Tópicos: Magazine | Streaming

Serie de "La Casa de los Espíritus" estrena su primer tráiler: fecha de estreno

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La adaptación, que cuenta con Isabel Allende como productora, será la primera de la novela hecha en Latinoamérica.

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Este jueves, Prime Video presentó el primer trailer de la serie de "La Casa de los Espíritus", nueva adaptación de la novela homónima de Isabel Allende. 

En el adelanto se puede ver a Alba, narradora de la historia, reconstruir la historia de los Trueba -marcada por la magia, el amor, la violencia y tortura política, que hace referencia al periodo de dictadura en Chile- a través de los "cuadernos de anotar vida" desu abuela Clara, preservados en la familia.

La producción cuenta con un destacado elenco encabezado por Alfonso Herrera como Esteban Trueba. A su vez, Nicole Wallace y Dolores Fonzi interpretan a Clara del Valle en distintas etapas de su vida. El reparto también incluye a figuras como Fernanda Castillo en el rol de Férula, Aline Kuppenheim como Nivea del Valle y Eduard Fernández como Severo del Valle, junto a Sara Becker y Fernanda Urrejola como Blanca, Rochi Hernández como Alba, Juan Pablo Raba como Tío Marcos, además de Pablo Macaya y Nicolás Contreras como Pedro Tercero, entre otros actores.

La serie cuenta con la participación de Isabel Allende y Eva Longoria como productoras ejecutivas. Asimismo, Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood se desempeñan como showrunners del proyecto, que marca un hito al ser la primera adaptación de la novela realizada en Latinoamérica.

La serie estará compuesta por ocho episodios, lanzando los tres primeros el 29 de abril. En tanto, los restantes se estrenarán en la plataforma de streaming de forma semanal hasta el 13 de mayo.

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