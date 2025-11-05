Serie "Nobody Wants This" fue renovada para una tercera temporada

La comedia romántica "Nobody Wants This" ("Nadie quiere esto") fue renovada para una tercera temporada en Netflix, anunció la plataforma.

La protagonista de esta serie, Kristen Bell, aparece en un video publicado en X por la plataforma en el que va comunicando a sus compañeros de reparto, entre ellos Adam Brody, a través de videollamadas individuales que la serie regresa para una nueva entrega.

La renovación se produce dos semanas después del estreno de la segunda temporada de este proyecto.

Protagonizado por Bell y Brody, la historia sigue a Joanne, una mujer agnóstica con un programa radiofónico sobre sexo y citas que se enamora de Noah, un rabino.

La segunda temporada siguió la evolución de esta relación tras haberse comprometido y contó con estrellas invitadas como Leighton Meester ("Gossip Girl"), quien a su vez es esposa Brody en la vida real; o el ganador del Emmy Seth Rogen, quien también interpretó a un rabino.