Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago26.0°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Streaming

Serie "Nobody Wants This" fue renovada para una tercera temporada

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El anuncio llega a dos semanas del estreno de la segunda temporada de la serie.

Serie
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La comedia romántica "Nobody Wants This" ("Nadie quiere esto") fue renovada para una tercera temporada en Netflix, anunció la plataforma.

La protagonista de esta serie, Kristen Bell, aparece en un video publicado en X por la plataforma en el que va comunicando a sus compañeros de reparto, entre ellos Adam Brody, a través de videollamadas individuales que la serie regresa para una nueva entrega.

La renovación se produce dos semanas después del estreno de la segunda temporada de este proyecto.

Protagonizado por Bell y Brody, la historia sigue a Joanne, una mujer agnóstica con un programa radiofónico sobre sexo y citas que se enamora de Noah, un rabino.

La segunda temporada siguió la evolución de esta relación tras haberse comprometido y contó con estrellas invitadas como Leighton Meester ("Gossip Girl"), quien a su vez es esposa Brody en la vida real; o el ganador del Emmy Seth Rogen, quien también interpretó a un rabino.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada