Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago11.8°
Humedad95%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Streaming

Stallone seguirá golpeando: "Tulsa King" tendrá temporada 5

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El anuncio se da antes del estreno de la cuarta temporada.

Stallone seguirá golpeando:
 Paramount+

La cuarta temporada de "Tulsa King" se estrena este 16 de octubre.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Antes del estreno de su cuarta temporada, la taquillera serie "Tulsa King" protagonizada por Sylvester Stallone fue renovada por Paramount+.

Eso sí, habrá un cambio importante en la recién anunciada quinta temporada: el rodaje se trasladará de Atlanta a Nueva York para acompañar el desarrollo de la historia centrada en las raíces mafiosas de "Dwight 'El General' Manfredi".

La producción ya se encuentra en marcha, teniendo a Scarlet Rose Stallone ("Spencer") pasando a formar parte del elenco estable e incorporando a su reparto a Erik Palladino, Glenn Fleshler, Anthony Skordi y Nickola Shreli.

Respecto a la cuarta temporada, veremos a "Dwight" (Stallone) luchando por legitimar su imperio y proteger a los suyos mientras políticos corruptos, nuevos y peligrosos enemigos, y una devastadora pérdida personal lo acorralan desde distintos frentes. Sin embargo, cada victoria trae consigo verdades aún más complejas sobre la lealtad, el liderazgo y el costo de la ambición.

Cada paso lleva a "Dwight" más profundamente hacia los códigos de la calle que había dejado atrás en Nueva York, convirtiendo a Tulsa en un campo de batalla y a "Dwight" en una amenaza que nadie puede darse el lujo de subestimar.

La cuarta temporada de "Tulsa King" se estrena el próximo 16 de octubre en el streaming Paramount+.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada