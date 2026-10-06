Stallone seguirá golpeando: "Tulsa King" tendrá temporada 5
El anuncio se da antes del estreno de la cuarta temporada.
La cuarta temporada de "Tulsa King" se estrena este 16 de octubre.
El anuncio se da antes del estreno de la cuarta temporada.
La cuarta temporada de "Tulsa King" se estrena este 16 de octubre.
Antes del estreno de su cuarta temporada, la taquillera serie "Tulsa King" protagonizada por Sylvester Stallone fue renovada por Paramount+.
Eso sí, habrá un cambio importante en la recién anunciada quinta temporada: el rodaje se trasladará de Atlanta a Nueva York para acompañar el desarrollo de la historia centrada en las raíces mafiosas de "Dwight 'El General' Manfredi".
La producción ya se encuentra en marcha, teniendo a Scarlet Rose Stallone ("Spencer") pasando a formar parte del elenco estable e incorporando a su reparto a Erik Palladino, Glenn Fleshler, Anthony Skordi y Nickola Shreli.
Respecto a la cuarta temporada, veremos a "Dwight" (Stallone) luchando por legitimar su imperio y proteger a los suyos mientras políticos corruptos, nuevos y peligrosos enemigos, y una devastadora pérdida personal lo acorralan desde distintos frentes. Sin embargo, cada victoria trae consigo verdades aún más complejas sobre la lealtad, el liderazgo y el costo de la ambición.
Cada paso lleva a "Dwight" más profundamente hacia los códigos de la calle que había dejado atrás en Nueva York, convirtiendo a Tulsa en un campo de batalla y a "Dwight" en una amenaza que nadie puede darse el lujo de subestimar.
La cuarta temporada de "Tulsa King" se estrena el próximo 16 de octubre en el streaming Paramount+.