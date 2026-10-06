Stallone seguirá golpeando: "Tulsa King" tendrá temporada 5

Antes del estreno de su cuarta temporada, la taquillera serie "Tulsa King" protagonizada por Sylvester Stallone fue renovada por Paramount+.

Eso sí, habrá un cambio importante en la recién anunciada quinta temporada: el rodaje se trasladará de Atlanta a Nueva York para acompañar el desarrollo de la historia centrada en las raíces mafiosas de "Dwight 'El General' Manfredi".

La producción ya se encuentra en marcha, teniendo a Scarlet Rose Stallone ("Spencer") pasando a formar parte del elenco estable e incorporando a su reparto a Erik Palladino, Glenn Fleshler, Anthony Skordi y Nickola Shreli.

Respecto a la cuarta temporada, veremos a "Dwight" (Stallone) luchando por legitimar su imperio y proteger a los suyos mientras políticos corruptos, nuevos y peligrosos enemigos, y una devastadora pérdida personal lo acorralan desde distintos frentes. Sin embargo, cada victoria trae consigo verdades aún más complejas sobre la lealtad, el liderazgo y el costo de la ambición.

Cada paso lleva a "Dwight" más profundamente hacia los códigos de la calle que había dejado atrás en Nueva York, convirtiendo a Tulsa en un campo de batalla y a "Dwight" en una amenaza que nadie puede darse el lujo de subestimar.

La cuarta temporada de "Tulsa King" se estrena el próximo 16 de octubre en el streaming Paramount+.