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"Es un negocio sucio": Stallone regresa con la temporada 4 de "Tulsa King"

Publicado: | Fuente: Paramount+
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"Es un negocio sucio y todos tienen algo sucio". Sylvester Stallone vuelve a la acción con la cuarta temporada de "Tulsa King", que se estrenará el próximo 16 de octubre en el streaming Paramount+.

En este nuevo ciclo, cuyo adelanto tantea amenazas desde todos los frentes, "Dwight" (Stallone) lucha por legitimar su imperio y proteger a su equipo, recibiendo golpes de políticos corruptos, nuevos y peligrosos enemigos y una devastadora pérdida personal.

La serie suma en esta temporada a Gretchen Mol, además de reunir a Martin Starr, Jay Will, Vincent Piazza, Annabella Sciorra, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington y Frank Grillo.

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