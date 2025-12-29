"Stranger Things 5" sufre caída de calificaciones tras penúltimo episodio

La segunda parte de la quinta temporada de "Stranger Things" fue objeto de un fenómeno de review bombing tras su estreno en Netflix el 25 de diciembre, lo que generó un fuerte descenso en las calificaciones de la serie.

La puntuación de Rotten Tomatoes cayó del 70% al 56%, un nivel inédito para la franquicia, mientras que el penúltimo episodio, "The Bridge", recibió 5,4 puntos en IMDb, convirtiéndose en el episodio peor valorado de toda la serie, superando incluso a capítulos previamente impopulares como "The Lost Sister", reportó Variety.

[ALERTA DE SPOILER]

El episodio generó controversia por la escena en que Will Byers (Noah Schnapp) revela su homosexualidad a sus amigos, un momento que coincidió con la preparación del grupo para enfrentar a Vecna.

Según Infobae, La reacción de los fans se centró en la forma de la exposición y el ritmo de la trama, más que en la orientación sexual del personaje, y proliferó en plataformas como X y Reddit, donde se criticaron la escritura, los diálogos extensos y la introducción de nuevos personajes.

La controversia se extendió a figuras públicas, como Elon Musk, quien en X afirmó que la crítica era innecesaria y atribuida a un cambio cultural percibido como "woke". Al mismo tiempo, críticos de Variety como Alison Herman cuestionaron que la serie no lograba profundizar en sus personajes a medida que envejecen.

Valoraciones positivas

Mientras, Daniel D'Addario resaltó que la escena de Will "golpea emocionalmente", reflejando el proceso personal de salida del clóset de Schnapp.

Noah Schnapp declaró a Variety que la experiencia de grabar la escena fue emotiva: "Estaba en lágrimas cuando leí por primera vez la escena, y filmarla durante casi 24 horas fue intenso. El elenco fue muy respetuoso y solidario".

El final de "Stranger Things" se estrenará simultáneamente el 31 de diciembre en Netflix a las 22:00 en Chile.