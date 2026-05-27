Suenan campanas de boda en el tráiler de "Enola Holmes 3" con Millie Bobby Brown

Tras despedirse de "Stranger Things" luego de cinco temporadas, Millie Bobby Brown vuelve a Netflix en el tráiler de la tercera película de "Enola Holmes", donde suenan campanas de boda que serán abruptamente detenidas cuando "Sherlock Holmes" sea secuestrado.

La saga inspirada en la serie de novelas "Las aventuras de Enola Holmes" de Nancy Springer, que estrenó su primera parte en 2020 y su secuela en 2022, continúa su historia con la joven hermana de "Sherlock" (Henry Cavill) viajando hasta Malta.

Su trabajo y sus deseos personales se mezclarán en el caso más complejo y traicionero de su carrera, obligando a suspender las nupcias con "Tewkesbury" (Louis Partridge).

"Enola Holmes 3", que también cuenta en su elenco con Himesh Patel, Helena Bonham Carter y Sharon Duncan-Brewster, se estrenará el próximo 1 de julio en Netflix.