"The Bear" lanzó episodio sorpresa: Ya está disponible en streaming

"The Bear" ("El Oso") sorprendió este martes al liberar, sin previo aviso, un episodio especial, confirmando que la cocina todavía tiene historias por explorar antes del estreno de su quinta temporada.

Se trata de un capítulo titulado "Gary", el cual se extiende por una hora y sirve de precuela de la serie, siendo una historia que sigue a "Richie" (Ebon Moss-Bachrach) y "Mikey" (Jon Bernthal) en un viaje hasta Gary, Indiana.

El episodio ya se encuentra disponible en el streaming Disney+ en Chile, donde lo pueden encontrar buscando "Gary" o en la sección Hulu de la plataforma.

Moss-Bachrach y Bernthal escribieron este episodio inédito, el cual fue dirigido por Christopher Storer, creador de "The Bear".

"Hacer esto fue un sueño hecho realidad. Gracias a la maravillosa gente de Gary, Indiana, y, como siempre, a Chicago, Illinois", escribió el actor que da vida al primo "Richie".

En cuanto a la quinta temporada -que se anticipa como la última de la serie-, se espera que se estrene a mediados de este 2026 en Disney+, tras ese potente final de la cuarta temporada que nos recordó que el tiempo no espera a nadie.