"The Pitt": ¿Cuándo se estrenará la temporada 3?

Un nuevo y dramático turno ha llegado a su término en el final de la segunda temporada de "The Pitt", con los seguidores de la exitosa serie de HBO Max ya preguntándose cuándo volveremos a la acontecida sala de urgencia.

Fue el director y productor ejecutivo del drama médico, John Wells ("ER"), quien se encargó de revelar la posible ventana de estreno de la tercera temporada, con la audiencia pudiendo esperar el retorno de la serie a inicios del próximo año, en la misma semana de enero en que debutaron los ciclos anteriores.

"La sala de guionistas comenzó a trabajar la semana pasada y ya van por su segunda semana. Volveremos a grabar en junio y tenemos previsto volver a la programación en enero, durante la misma semana, con 15 episodios el año que viene", aseguró Wells en declaraciones recogidas por Deadline.

La primera temporada se estrenó el 9 de enero de 2025, mientras que su segundo ciclo llegó a HBO MAX el 8 de enero de este 2026, por lo que se espera que la tercera llegue durante los primeros 10 días del 2027 al streaming.

"Robby" aún no ha tocado fondo

Por su parte, Noah Wyle, quien da vida al experimentado y agobiado doctor "Michael 'Robby' Robinavitch", hizo ver que su personaje aún no ha tocado fondo, pese al desgaste emocional y la presión que acumuló durante toda la segunda temporada antes de iniciar su sabático.

"Bueno, creo que el año que viene veremos cómo es realmente tocar fondo", adelantó el actor en conversación con el citado medio, señalando que "me gusta pensar que todos participamos juntos en un viaje de cinco o seis años dedicado a la salud mental, que lleva a un personaje desde un estado de auténtico desmoronamiento hasta uno de plenitud. Con suerte, conseguiremos que lleguen juntos a ese punto".

Lo que hace particular a esta serie creada por R. Scott Gemmill es su formato: cada episodio corresponde a una hora del turno en la sala de emergencias. Esto permite ver casi en tiempo real el proceso de espera, atención, diagnóstico y tratamiento de pacientes en un ambiente que tiene poco presupuesto y mucha población que atender.

"The Pitt" se encuentra disponible con sus dos primeras temporadas en HBO Max.