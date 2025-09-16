"The Summer I Turned Pretty" llega a su fin: ¿A qué hora estrena el episodio final en Chile?

La serie "The Summer I Turned Pretty" (El verano en el que me enamoré) estrenará su último episodio este miércoles 17 de septiembre.

Basada en la saga homónima de Jenny Han, la trama sigue a Belly Conklin (Lola Tung), una adolescente que experimenta su primer amor y desamor, involucrándose en un triángulo amoroso con los hermanos Fisher: Conrad (Christopher Briney) y Jeremiah (Gavin Casalegno), sus amigos de toda la vida y dueños de la casa de verano en Cousins.

Si bien, la joven vive un intenso romance con el último durante la universidad, sus sentimientos por el mayor de los hermanos -su novio en el penúltimo año de escuela- siguen intactos, terminando así con su intento de llegar al altar con Jeremiah.

¿A qué hora y dónde ver el final en Chile?

Luego de tres temporadas, el drama llegará a su fin cuando Belly, que dejó su país para instalarse en Francia tras la frustrada boda, decidida si retomar o no su romance con Conrad, quien viajó a París para ver a la joven al final del episodio 10.

En tanto, el episodio que dará cierre a la historia, cuya duración será de 1 hora y 17 minutos, estará disponible en Prime Video a las 04:00 AM (hora local).