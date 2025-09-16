"The Summer I Turned Pretty" llega a su fin: ¿A qué hora estrena el episodio final en Chile?
El drama romántico de Prime Video, basado en las novelas de Jenny Han, lanzará su último episodio este miércoles.
El drama romántico de Prime Video, basado en las novelas de Jenny Han, lanzará su último episodio este miércoles.
La serie "The Summer I Turned Pretty" (El verano en el que me enamoré) estrenará su último episodio este miércoles 17 de septiembre.
Basada en la saga homónima de Jenny Han, la trama sigue a Belly Conklin (Lola Tung), una adolescente que experimenta su primer amor y desamor, involucrándose en un triángulo amoroso con los hermanos Fisher: Conrad (Christopher Briney) y Jeremiah (Gavin Casalegno), sus amigos de toda la vida y dueños de la casa de verano en Cousins.
Si bien, la joven vive un intenso romance con el último durante la universidad, sus sentimientos por el mayor de los hermanos -su novio en el penúltimo año de escuela- siguen intactos, terminando así con su intento de llegar al altar con Jeremiah.
Luego de tres temporadas, el drama llegará a su fin cuando Belly, que dejó su país para instalarse en Francia tras la frustrada boda, decidida si retomar o no su romance con Conrad, quien viajó a París para ver a la joven al final del episodio 10.
En tanto, el episodio que dará cierre a la historia, cuya duración será de 1 hora y 17 minutos, estará disponible en Prime Video a las 04:00 AM (hora local).
Ver esta publicación en Instagram