"The White Lotus 4" sigue creciendo: Ahora sumó a un ganador del Oscar

El rodaje de la cuarta temporada de "The White Lotus" sigue adelante en la Costa Azul francesa sumando aún más actores a su internacional elenco, incorporando en esta oportunidad al ganador del Oscar Ben Kingsley.

Desde HBO informaron la incorporación del intérprete, reconocido por su personaje de "Trevor Slattery" en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), en un rol recurrente.

No es el último nombre en registrarse en el lujoso hotel, sumando también al finlandés Max Minghella y al británico Pekka Strang, completándose finalmente el elenco de la cuarta temporada.

La serie escrita y dirigida por Mike White ambientó sus ciclos previos en Hawái, Italia y Tailandia, y en su cuarta temporada seguirá a un nuevo grupo de huéspedes y empleados de los exclusivos hoteles White Lotus en la Riviera Francesa a lo largo de una semana, coincidiendo con el Festival de Cine de Cannes.

El elenco internacional está formado por reconocidas figuras del cine y la televisión como Laura Dern, Vincent Cassel, Steve Coogan, Alexander Ludwig, Kumail Nanjiani y Nadia Tereszkiewicz, entre otros. A ellos se suman actores como Chloe Bennet, Heather Graham, Rosie Pérez y Max Greenfield.