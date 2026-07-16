Tras el éxito de "Off Campus": estos son los títulos juveniles que se toman Prime Video

Con más de 36 millones de espectadores en apenas 12 días, el debut de "Off Campus" encendió la fiebre por los contenidos enfocados en las audiencias jóvenes y las comunidades de lectores.

Con la mira puesta en este apasionado público, la plataforma ya tiene lista su próxima oleada de adaptaciones juveniles y románticas dispuestas a adueñarse de la conversación digital.

"Off Campus" (Temporada 1 y 2)

Basada en la exitosa saga literaria de Elle Kennedy, esta serie sigue el inesperado romance universitario entre la estudiante de música Hannah Wells y el jugador estrella de hockey Garrett Graham, cuya historia se expandirá en una segunda entrega ya confirmada para enfocarse en un nuevo romance.

La primera temporada ya se encuentra completamente disponible en la plataforma, mientras que la segunda entrega aún no tiene una fecha confirmada de estreno.

"Cada año que pasé contigo"

Inspirada en el popular fenómeno literario de BookTok "Every Summer After", esta nostálgica serie romántica narra los primeros amores a lo largo de seis años en un pintoresco pueblo costero, preparando una segunda temporada que expandirá su universo hacia una nueva novela.

Esta producción se encuentra disponible en el catálogo desde el pasado 10 de junio de 2026.

"Elle"

Esta producción nos traslada a 1995 para conocer la etapa de bachillerato de una joven Elle Woods mucho antes de su llegada a Harvard, enfrentando dramas adolescentes y fortaleciendo el lazo con su madre mientras se encamina a convertirse en el icónico personaje que todos aman.

Su primera temporada ya está disponible en el servicio de streaming y cuenta con una segunda parte confirmada que aún espera fijar su fecha de estreno.

"La Boca del Diablo"

Este angustiante thriller de supervivencia muestra cómo la aventura de cinco amigos en la costa de Tailandia se transforma en una pesadilla claustrofóbica al quedar atrapados en un sistema de cuevas inundadas donde una letal criatura los caza uno a uno en la oscuridad.

El estreno mundial de esta asfixiante película de supervivencia está programado para el próximo 29 de julio.

"Marfil"

Ester Expósito protagoniza este intrigante thriller interpretando a la hija de un empresario español que, tras ser secuestrada en Nueva York, debe volver a España bajo la constante protección de un guardaespaldas con quien surgirá una inevitable atracción en medio de constantes amenazas.

Esta esperada serie de misterio y romance llegará a las pantallas el 4 de septiembre.

"La hipótesis del amor"

Lili Reinhart da vida a Olive en esta esperada adaptación del bestseller de Ali Hazelwood, donde una candidata a doctorado termina fingiendo una relación falsa con un intimidante profesor universitario para convencer a su mejor amiga de que ya no tiene un flechazo del pasado.

La adaptación cinematográfica de esta aclamada comedia romántica se estrenará el 16 de septiembre.

"Maxton Hall" (Temporada 3)

El aclamado fenómeno alemán de "enemies to lovers" llegará a su desenlace a finales de año, mostrando cómo Ruby Bell y James Beaufort enfrentan las barreras finales y los secretos familiares del imperio Beaufort para intentar salvar su futuro juntos antes de dejar la escuela.

El esperado cierre de esta exitosa trilogía debutará en el catálogo durante diciembre de este 2026.