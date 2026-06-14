Tyra Banks demanda a Netflix por documental de America's Next Top Model

La supermodelo y presentadora Tyra Banks presentó una demanda por difamación contra Netflix y aseguró que su entrevista para el documental "Reality Check: Inside America's Top Model" fue manipulada para apoyar una narrativa falsa.

Los abogados de Banks aseguraron que su entrevista de tres horas y media fue reducida a apenas 16 minutos y editada para crear una narrativa que la muestra ignorando una agresión sexual ocurrida durante el reality show.

"La narrativa falsa que los productores construyeron (...) incluyó que la Sra. Banks permitió a sabiendas que una concursante fuera agredida sexualmente en su programa".

De acuerdo con la demanda, Banks accedió a participar en el proyecto porque creía que ofrecería una conversación honesta sobre los éxitos y falencias del programa, incluyendo decisiones que hoy abordaría de manera distinta.

¿Cuál es la razón principal de la demanda?

Uno de los puntos centrales de la demanda involucra a Shandi Sullivan, concursante de la segunda temporada, quien en el documental relata haber sido agredida sexualmente durante la grabación del programa en Italia en 2003.

Según la demanda, al ser consultada sobre Sullivan en el documental, Banks fue mostrada respondiendo con un "um" antes de que la pantalla se fundiera a negro, generando la idea "devastadora y deliberada" de que no podía recordar la agresión sexual.

Sus abogados afirman que esto es falso: el material completo de la entrevista mostraría que, antes de esa mirada hacia arriba, Banks asiente y responde de inmediato, contenido que habría sido eliminado.

Banks busca un juicio con jurado y una indemnización por un monto no especificado, y asegura que este documental ha causado "daños y perjuicios significativos" a su marca personal. De hecho, sostiene que su marca de helados "SMIZE & DREAM" ha sufrido un desplome en sus calificaciones en línea.