Presidente Kast realizará gira por Paraguay y Uruguay a fin de mes

El Presidente José Antonio Kast viajará a Paraguay y Uruguay a fines de este mes, con el fin de asistir a la cumbre del Mercosur y fortalecer las relaciones bilaterales con Montevideo.

De acuerdo con El Mercurio, el Mandatario estará acompañado del canciller, Francisco Pérez Mackenna, y de una delegación chilena que aún se encuentra en definición, aunque se espera que sea integrada por parlamentarios y representantes empresariales.

El primer viaje será a Asunción, Paraguay -liderado por el derechista Santiago Peña-, donde Kast participará de la cumbre del Mercosur los días martes 30 de junio y miércoles 1 de julio. Allí se reunirán los presidentes de sus países miembros, como Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Ecuador, entre otros invitados.

Además, el Jefe de Estado tiene contemplado avanzar en la firma de un tratado con Paraguay para evitar la doble tributación, a fin de facilitar inversiones, fortalecer el intercambio económico y otorgar mayor certeza jurídica a empresas que desarrollan actividades en ambas naciones.

La agenda en Uruguay, gobernada por el progresista Yamandú Orsi

Posteriormente, el Presidente se trasladará a Uruguay por invitación del gobierno de ese país, presidido por el progresista Yamandú Orsi.

Allí, se prevé sostener reuniones oficiales en la sede del Ejecutivo uruguayo, ubicado en Montevideo, para desarrollar una agenda centrada en el fortalecimiento de las relaciones.

La gira concluirá el 2 de julio, en la que se estima que Kast regrese a Chile durante la tarde.

Desde Palacio destacan que el viaje forma parte de la estrategia de inserción internacional impulsada por el Gobierno, orientada a reforzar la presencia chilena en Sudamérica con la promoción del comercio exterior y la consolidación de acuerdos de cooperación económica y política.