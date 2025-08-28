Chileno de 15 años es subcampeón mundial de Street Fighter: Ganó $130 millones

Derek Blaz, un chileno de 15 años, se convirtió en subcampeón mundial de Street Fighter, en el torneo Street Fighter 6 de la Esports World Cup (EWC), y se llevó un millonario premio.

La competencia se llevó a cabo el fin de semana pasado en la capital de Arabia Saudita y contó con la participación de dos chilenos.

El chileno alcanzó la final del torneo mundial, donde se enfrentó al jugador chino Zeng "Xiao Hai" Zhuojun. Pese a que inicialmente Blaz le ganó en las primeras rondas del enfrentamiento, Zhuojun logró vencerlo por un round y se convirtió en el campeón.

El joven chileno fue premiado con $130.000 dólares, es decir, alrededor de 127 millones de pesos chilenos; y aseguró estar preparándose para participar de la Capcom Cup 12, donde también fue subcampeón en el torneo anterior.

"Gracias a todos quienes me brindaron su apoyo durante mi participación en la EWC. Seguiré entrenando duro para el siguiente torneo. Me la he pasado genial", comentó Blaz en X, donde compartió una fotografía de su trofeo.