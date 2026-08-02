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Tópicos: Magazine | Sucesos

¡Histórico! Chileno de 15 años es el campeón mundial de "Street Fighter 6"

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| Periodista Digital: Gustavo Arismendi

Jaime "Craime" Díaz hizo historia en el Esports World Cup 2026.

¡Histórico! Chileno de 15 años es el campeón mundial de
 @EWC_EN

El joven gamer conquistó el título mundial al vencer en la final al japonés "Hibiki" por 5-2.
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A los 15 años, el chileno Jaime "Craime" Díaz Bustos hizo historia al convertirse en el campeón mundial de "Street Fighter 6" en la Esports World Cup 2026 (EWC 2026), que se disputó en París, Francia.

Este sábado, el joven gamer conquistó el título mundial al vencer en la final a "Hibiki" por 5-2, con un impecable manejo de "Ryu" frente a la "Lily" de su contrincante japonés.

"Lo que no saben es que en Chile está el poder", aseguró el chileno al alzar el trofeo, obteniendo un premio de 250 mil dólares (alrededor de 232 millones de pesos chilenos) y asegurando su clasificación directa a la Capcom Cup 13.

Además, "Craime", que pertenece al equipo Teams Falcons, anotó un récord con su victoria: es el campeón más joven en la historia de la Esports World Cup.

"Craime", que contó con el apoyo de su madre durante toda la competencia, reaccionó en sus redes sociales al triunfo "un poco más calmado después del torneo", declarando estar "muy feliz y de verdad muchas gracias a toda la gente que me ha felicitado y apoyado durante este torneo".

"Ya quiero volver a Chile para celebrar con mis familiares y amigos", expresó el jugador tras hacer historia en los esports.

Pueden revivir la gran final de "Street Fighter 6" en la EWC 2026 a continuación.

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