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Tópicos: Magazine | Sucesos

Muere dueño de OnlyFans, Leonid Radvinsky, a los 43 años

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La noticia fue confirmada por la propia plataforma de contenido adulto.

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Leonid Radvinsky, empresario ucraniano-estadounidense y dueño de OnlyFans, murió a los 43 años tras enfrentar un cáncer que nunca hizo público.

La noticia fue confirmada por la propia plataforma a través de un comunicado en el que se indicó que el ejecutivo murió luego de un prolongado tratamiento contra el cáncer, y que su familia solicitó respeto a su privacidad en este momento.

Radvinsky había adquirido en 2018 Fenix International, la empresa detrás de OnlyFans, donde se mantuvo como director y principal accionista, según informó The New York Post.

Pese a su fortuna, Radvinsky procuró llevar una vida tranquila, y fue un importante donante para causas médicas, ya que en 2024, él y su esposa fueron patrocinadores de un programa de subvenciones de 23 millones de dólares para la investigación del cáncer a través de una fundación de investigación gastrointestinal, según un informe del Wall Street Journal.

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