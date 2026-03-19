'Tío Lucho' alucinó tras reaccionar a Sinaka: "Increíble"

El influencer británico conocido como "Tío Lucho" sorprendió a sus seguidores al reaccionar al chileno Sinaka, tras retomar la actividad en su canal de YouTube.

Se trata de Lewis Shawcross, empresario que alcanzó popularidad durante la pandemia gracias a sus videos reaccionando a canciones, principalmente del mundo latino, acumulando más de un millón de suscriptores en la plataforma.

Luego de alejarse por dificultades económicas, el creador de contenido volvió a publicar material y uno de sus recientes registros generó interés al enfocarse en el tema "Senda Bellakona".

En el video, el influencer se mostró entusiasta, incluso levantándose de su asiento mientras escuchaba la canción, destacando su estilo ligado al reguetón de los años 2000.

"Sacando el flow de papá. Mucha gente ha intentado imitar el sonido de los 2000. Seamos completamente honestos. No creo que nadie lo haya logrado, pero el atuendo, su cabello, su apariencia, todo sobre este ritmo potente le da un aire", comentó.

El influencer quedó encantado con el chileno, y aseguró que la experiencia de escuchar la canción "fue increíble. ¿Deberíamos pasar directamente a Alo? Necesito escuchar más. No, esperemos un poco. No quiero exagerar, porque aunque fue una gran canción que sin duda la volveré a escuchar. La estoy guardando".

Finalmente, sostuvo que la canción representa "un auténtico regreso al pasado", asegurando que evoca los años dorados del género.