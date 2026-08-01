Tragedia en el Broad Peak: Nirmal Purja falleció en avalancha junto a toda su expedición

El montañista nepalí Nirmal Purja, reconocido por haber escalado las 14 cumbres más altas del mundo en poco más de seis meses, falleció después de que una avalancha alcanzara a su expedición en la montaña Broad Peak (8.047 metros), en el norte de Pakistán, según informó su empresa, Elite Exped, este sábado.

"Hoy, con profunda tristeza y un inmenso dolor, confirmamos que Nirmal 'Nimsdai' Purja ha perdido trágicamente la vida a raíz de la avalancha ocurrida en el Broad Peak. También hemos recibido la confirmación de que, lamentablemente, otros miembros de la expedición tampoco han sobrevivido", indicó la compañía de aventura en Instagram.

Purja lideraba una expedición de diez personas cuando ocurrió el incidente el jueves, desatando una operación de búsqueda y rescate.

Purja ganó reconocimiento mundial al escalar las 14 montañas del mundo de más de 8.000 metros en poco más de seis meses en 2019, una hazaña que fue plasmada en el documental "Los 14 ochomiles", de Netflix.

Pakistán ya ha encontrado los cuerpos de nueve miembros de la expedición que fue alcanzada por la avalancha del pasado jueves, mientras que el último montañista del grupo sigue desaparecido.

El Broad Peak, conocido localmente como Falchan Kangri, es la duodécima montaña más alta del mundo y la tercera de la cordillera del Karakórum, después del K2 y el Gasherbrum I. La montaña se alza entre la frontera de Pakistán y China, a lo largo del borde del glaciar Baltoro, en la región paquistaní de Gilgit-Baltistán.

El Broad Peak debe su nombre a su característica más distintiva: una cresta cimera inusualmente larga y extensa que se prolonga a lo largo de unos dos kilómetros. Esta cresta alargada confiere a la montaña una silueta ancha y vasta cuando se contempla desde la distancia, diferenciándola de los perfiles más afilados y piramidales de muchos picos vecinos como el K2, situado a tan solo ocho kilómetros de distancia.