31 Minutos anuncia acciones legales por video de alcalde Luksic: Rodrigo Salinas está involucrado

El conjunto 31 Mintuos anunció que iniciará acciones legales por el uso indebido de sus personajes durante una campaña de la Municipalidad de Huechuraba.

En un video promocional comandado por el alcalde Max Luksic apareció "Juanín Juan Harry" y "Mario Hugo" hablando sobre una nueva iniciativa sustentable de la comuna.

Ambos personajes fueron interpretados y representados por Rodrigo Salinas, quien formó parte del elenco original del programa aunque no participa actualmente de la formación del grupo en sus shows musicales.

En la misma publicación del clip, la cuenta de 31 Minutos alertó que "no hemos sido contactados por la municipalidad de Huechuraba ni menos cedido los derechos de nuestros personajes para ser utilizados en esta campaña".

"Como consecuencia de la violación de los derechos de propiedad intelectual y comercial de APLAPLAC y nuestra marca 31 Minutos, nos vemos obligados a iniciar acciones legales contra quienes han infringido dichos derechos", agregaron.