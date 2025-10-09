Síguenos:
Tópicos: Magazine | Televisión

Adelanto de "El Internado" muestra tenso cruce entre Arenita y Laura Bozzo

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La animadora de "Laura en América" se retiró de una actividad tras la pelea.

Adelanto de
En portada

A solo días del estreno de "El Internado", Mega presentó un adelanto de uno de los primeros encontrones del programa. 

A través de redes sociales, la estación televisiva compartió un vídeo, señalando que Arenita y Laura Bozzo se enfrascaron"en una fuerte discusión donde se dijeron de todo". 

"Alto impacto: ¿Qué habrá hecho enojar tanto a la reina de los pokemones?", se lee en el posteo. 

En tanto, en el registro se puede ver a la exYingo arremeter duramente contra la presentadora peruana: "No has aprendido nada en los 90 años que ya tienes. Eres una vieja de mierda (sic)", lanzó.

"A mí no me vas a insultar. Me voy", contestó la conductora de "Laura en América", para luego ponerse de pie y abandonar la actividad que estaban realizando. 

El reality de cocina, que tendrá a Tonka Tomicic en la conducción, llegará a las pantallas de Mega el próximo lunes 13 de octubre, después de la teleserie nocturna "Reunión de Superados". 

