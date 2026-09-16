Afirman que Fernando Solabarrieta tiene "sus días contados" en "Sin Filtros"

Tras varios días fuera de pantalla, el futuro de Fernando Solabarrieta en "Sin Filtros" ya estaría decidido.

Fue el pasado lunes que el periodista deportivo presentó problemas al modular, así como extraños movimientos corporales. Por este motivo, el comunicador fue cuestionado en redes sociales por los televidentes.

Si bien, la producción no se ha pronunciado sobre la continuidad del animador en el espacio, la exministra Mara Sedini ha estado a cargo temporalmente de la conducción.

El futuro de Solabarrieta en "Sin Filtros"

De acuerdo a Francisco Ruiz de Gamboa, del programa "No es lo mismo" (Tevex), fuentes dentro del programa habrían señalado que el comunicador no regresaría a la animación.

"Hablando de Fernando Solabarrieta, parece que tendría sus días contados en 'Sin Filtros'. Parece que no lo quieren llevar de vuelta", reveló el panelista.

Asimismo, Ruiz de Gamboa indicó que el espacio ya tendría definido al sucesor del esposo de Ivette Vergara.

"Me comentaron de muy buena fuente, de alguien que conoce muy bien a la producción, esto sería así y que asumiría la Mara (Sedini)", agregó.