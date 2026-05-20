Andrea Arístegui y el tono de la televisión actual: "Se ha normalizado que hay que gritonear al resto"

El próximo 25 de mayo el matinal "Contigo en la mañana" (CHV) iniciará una nueva etapa con la consolidación de un renovado equipo compuesto por Andrea Arístegui, Roberto Cox, Eduardo de la Iglesia y Allison Göhler.

En conversación con Cooperativa, el panel profundizó en los objetivos de este nuevo ciclo, marcando una clara distancia con las dinámicas de confrontación que suelen tomarse la franja matutina chilena.

Frente a la realidad de la televisión actual, Arístegui mencionó que "lo que a mí no me gusta es cuando no hay una opinión, sino que hay, sencillamente, un atropello de la opinión del otro", añadiendo que "creemos profundamente en que esas diferencias de opinión se pueden expresar con firmeza, pero con respeto".

En esa misma línea, la periodista criticó las faltas de respeto que a veces se validan en los debates públicos: "Se ha normalizado algo que no está bien, que es creer que uno puede andar por la vida gritoneando al resto o faltándole el respeto a las personas, y que eso es un ejercicio de honestidad".

"Yo creo que uno puede ser muy honesto siendo muy respetuoso, y eso es lo que queremos también defender acá", recalcó la comunicadora.