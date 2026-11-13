Aseguran que Kramer canceló su show en "Vértigo" por el estado de Mauricio Pinilla

El episodio de este jueves de "Vértigo" en Canal 13 no contó con la actuación de Stefan Kramer pese a que el comediante se encontraba listo para presentarse.

Según detalla Glamorama, Kramer y el equipo del programa decidieron cancelar el show que contemplaba una imitación al exfutbolista Mauricio Pinilla, uno de los invitados del espacio.

Sin embargo el estado de salud y las declaraciones de Pinilla durante el transcurso del programa hicieron que Stefan Kramer no se presentara.

"He tenido tres intentos de suicidio, he estado en cuatro clínicas psiquiátricas... Dejé todo. Estoy feliz, superé todos los momentos malos"", señaló Pinilla durante una de sus intervenciones en "Vértigo".

El ex Universidad de Chile también explicó los motivos que lo tienen alejado de sus hijos, que en la actualidad no cuenta con una casa propia y reconoció que existe una deuda de pensión de alimentos.