Betsy Camino respondió a quienes critican su cuerpo: "Esa w... es cavernícola"

La bailarina cubana Betsy Camino regresó a la televisión chilena de la mano de Fiebre de Baile 2, donde es una de las participantes.

A raíz de ello, su exposición ha aumentado y reveló que ha recibido mensajes y críticas sobre su cuerpo.

Pese a esto, aseguró en FMDOS que este "hate" la tiene sin cuidado: "Sí he visto muchos comentarios. Los más malos dicen 'oye, ¿qué le pasó?,oye, se comió a la Betsy,oye, se comió todos los postres'. Mira, el físico es una pena igual. La verdad, a nadie le gusta ver comentarios feos hacia su físico, pero a mí me tiene sin cuidado, no es un tema que me afecte. Y más en el siglo 21, estar hablando del físico, esa wea es cavernícola".

Agregó que estos comentarios, en su mayoría, provienen de cuentas anónimas o de personas que ella no conoce, por lo que no les da importancia.

"Más encima, la mayoría de las personas que critican son cuentas falsas. Entonces, la gente que no me conoce y que emite una opinión mala sobre mí no me importa. Eso es súper importante: me resguardo siempre en mi círculo y sé que desde el amor me van a dar una buena retribución, siempre constructiva. Si me dicen 'Betsy, mejora el físico', lo tomo de quién viene", dijo.