Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.5°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Televisión

Betsy Camino respondió a quienes critican su cuerpo: "Esa w... es cavernícola"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Aseguró que los comentarios negativos no le afectan y que la mayoría proviene de cuentas anónimas, por lo que prefiere quedarse con las opiniones constructivas de su círculo cercano.

Betsy Camino respondió a quienes critican su cuerpo:
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La bailarina cubana Betsy Camino regresó a la televisión chilena de la mano de Fiebre de Baile 2, donde es una de las participantes.

A raíz de ello, su exposición ha aumentado y reveló que ha recibido mensajes y críticas sobre su cuerpo.

Pese a esto, aseguró en FMDOS que este "hate" la tiene sin cuidado: "Sí he visto muchos comentarios. Los más malos dicen 'oye, ¿qué le pasó?,oye, se comió a la Betsy,oye, se comió todos los postres'. Mira, el físico es una pena igual. La verdad, a nadie le gusta ver comentarios feos hacia su físico, pero a mí me tiene sin cuidado, no es un tema que me afecte. Y más en el siglo 21, estar hablando del físico, esa wea es cavernícola".

Agregó que estos comentarios, en su mayoría, provienen de cuentas anónimas o de personas que ella no conoce, por lo que no les da importancia.

"Más encima, la mayoría de las personas que critican son cuentas falsas. Entonces, la gente que no me conoce y que emite una opinión mala sobre mí no me importa. Eso es súper importante: me resguardo siempre en mi círculo y sé que desde el amor me van a dar una buena retribución, siempre constructiva. Si me dicen 'Betsy, mejora el físico', lo tomo de quién viene", dijo.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada