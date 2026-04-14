Catalina Edwards regresó a Canal 13 después de 20 años

Después de dos décadas, la periodista Catalina Edwards volvió a la casa televisiva en la que inició comenzó su carrera, sumándose al matinal "Tu día" de Canal 13 como panelista de temas económicos.

La comunicadora, que estuvo durante 20 años en Mega, ya era parte de Radio 13C desde marzo con el programa "Cadena de Valor" y ahora se incorporó, de manera oficial, al equipo de panelistas del matinal para conversar sobre la actualidad económica de forma directa y "en lenguaje simple".

"Es una experiencia emocional profunda, que la defino en una palabra… renacer", expresó Edwards en su regreso, "porque en la actual etapa en la que estoy en mi vida, próxima a cumplir 50 años, creo que resetear mi trabajo es un regalo, es una tremenda oportunidad".

Su historia con Canal 13 comenzó en 1999 como estudiante de Periodismo, para luego realizar móviles en "Teletrece AM" en uno de sus primeros trabajos tras terminar la carrera. Posteriormente, la comunicadora fue parte del matinal "Viva la mañana", que conducían Iván Valenzuela y Karla Constant, y tuvo su un segmento de economía en el programa informativo "En boca de todos", además de conducir "Saque partido a su dinero" en 13C, pionero en materia de finanzas personales.

Luego de dos décadas de carrera en Mega, "para mí volver (a Canal 13) es un regalo, porque me conecta con esa Cata que partió llena de sueños a los 22 años, con una gran ilusión y con muchas ganas; y eso me hace sentir una energía y una renovación total. Cada vez que llegó a trabajar a estas instalaciones de Canal 13 vuelvo a sentir esa emoción, me reconecto y siento que es una fortuna y una gran suerte poder volver a sentir esas ganas de hacer cosas y de hacerlas bien".

"Soy muy inquieta y siempre he tenido muchas ideas, y ahora siento una renovación de ideas. Por eso hace un rato que ya tenía ganas de moverme", aseguró Edwards, sincerando que "este cambio me ha hecho feliz".