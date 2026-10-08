Inédito crossover: Sergio Lagos y Pamela Díaz animarán programa juntos

Canal 13 anunció que la inédita dupla conformada por Sergio Lagos y Pamela Díaz animarán por primera vez en conjunto.

La pareja debutará conduciendo "Vértigo Extremo", el clásico segmento del programa "Vértigo" que retornará como un espacio independiente.

"Encontrarme con Pamela en este nuevo rol ha sido extraordinario. Nos conocemos ya hace tiempo, pero no habíamos pasado tanto tiempo juntos como ahora. Creo que está súper bueno lo que está ocurriendo, porque ella es fantástica, es admirable, es divertida, tiene mucho que decir y que contar", señaló Sergio Lagos.

Lagos y Pamela Díaz han compartido pantalla en varios reality show, aunque siempe con el periodista como animador y la empresaria como participante.

"Vértigo Extremo", el segmento donde seis famosos se someten a condiciones poco usuales, se emitirá los días lunes desde el próximo 19 de octubre.