Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago16.5°
Humedad63%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Televisión | Canal 13

Inédito crossover: Sergio Lagos y Pamela Díaz animarán programa juntos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Vértigo Extremo" volverá como un espacio aparte.

Inédito crossover: Sergio Lagos y Pamela Díaz animarán programa juntos
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Canal 13 anunció que la inédita dupla conformada por Sergio Lagos y Pamela Díaz animarán por primera vez en conjunto.

La pareja debutará conduciendo "Vértigo Extremo", el clásico segmento del programa "Vértigo" que retornará como un espacio independiente.

"Encontrarme con Pamela en este nuevo rol ha sido extraordinario. Nos conocemos ya hace tiempo, pero no habíamos pasado tanto tiempo juntos como ahora. Creo que está súper bueno lo que está ocurriendo, porque ella es fantástica, es admirable, es divertida, tiene mucho que decir y que contar", señaló Sergio Lagos.

Lagos y Pamela Díaz han compartido pantalla en varios reality show, aunque siempe con el periodista como animador y la empresaria como participante.

"Vértigo Extremo", el segmento donde seis famosos se someten a condiciones poco usuales, se emitirá los días lunes desde el próximo 19 de octubre.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada