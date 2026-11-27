Tal como se había rumoreado en la previa el capítulo más reciente de "Vértigo" no contó con la actuación de Stefan Kramer. En su reemplazo se presentó el comediante Pastor Rocha con una hilarante rutina.

El humorista apareció en el estudio invocando a la pandemia, ya que su actuación se basó en eventos del pasado porque él "venía del futuro".

Incluso al cierre de su rutina presentó un divertido video en el que "viajaba al pasado" para intentar enmendar los errores. Así pasó el estallido social, el expresidente Boric y el actual Presidente Kast con María Pía Adriasola.

"Me emociona mucho que me hayan considerado para el programa, porque es un programa que he visto en el desarrollo en el tiempo también", comentó Pastor Rocha a La Cuarta.

La ausencia de Stefan Kramer en "Vértigo" se debió a un compromiso previo del imitador.