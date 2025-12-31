Carlyn Romero y Diego Pánico completan los cupos del repechaje en "Fiebre de Baile"

La noche de este martes, "Fiebre de Baile" llevó a cabo su segunda y última jornada de repechaje.

Después de que Cata Days y Raimundo Cerda se convirtieran en los primeros ganadores de la instancia, el resto de los aspirantes al reingreso debió enfrentarse nuevamente en la pista de baile.

Con una impecable bachata, Carlyn Romero logró conquistar al público y al jurado, quienes le dieron la calificación más alta de la noche, ganando el tercer cupo del repechaje.

Sin embargo, la mayor sorpresa de la noche fue el influencer Diego Pánico que, pese a recibir las notas más bajas del panel de expertos, fue elegido por votación popular para entrar al programa.

El creador de contenido se llevó un 33% de las preferencias, dejando a Luis Jara "Mellow" en segundo lugar con el 28%, Nicole "Luli" Moreno con 14%, Carlyn Romero con 13%, Ini Cifuentes 6% y Kike Acuña con 6%.

Cabe recordar que Diego Pánico comenzó asistiendo al estelar de Chilevisión como público, con el fin de apoyar a Cony Capelli y, en este contexto, protagonizó varios encontrones con Vasco Moulian por sus constantes gritos y comentarios.