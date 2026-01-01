Cerrando una era: MTV apaga sus canales musicales

MTV, la señal que marcó a generaciones y redefinió la relación entre música y televisión, apagó este 31 de diciembre sus principales canales musicales dedicados a la emisión continua de videoclips.

La decisión implica el cierre de cinco señales temáticas: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, las que dejaron de transmitir en distintos mercados internacionales tras más de cuatro décadas al aire.

El fin de estas señales marca el cierre de una etapa clave en la historia de la televisión musical, donde los videoclips fueron protagonistas y artistas como Madonna, Michael Jackson y Nirvana encontraron una vitrina global.

En sus últimas emisiones, algunos canales incluyeron contenidos de archivo y videos emblemáticos, en un gesto simbólico que recordó los orígenes de MTV y su impacto cultural desde su lanzamiento en 1981.

Pese al cierre de sus señales musicales, la marca MTV continuará operando a través de su canal principal, enfocado en programación de entretenimiento, realities y formatos no musicales.