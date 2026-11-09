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Tópicos: Magazine | Televisión

Chilevisión confirma la fecha de estreno del regreso de "Pasapalabra"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Con Diana Bolocco en la conducción, el programa volverá a la pantalla después de dos años fuera de emisión.

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"Pasapalabra" prepara su regreso a Chilevisión con una nueva temporada que tendrá a Diana Bolocco en la conducción, nuevos juegos e invitados del mundo de la televisión y el espectáculo.

La animadora asumirá el desafío en reemplazo de Julián Elfenbein, quien estuvo al frente del espacio durante sus temporadas anteriores, y reconoció que busca imprimirle su propio sello al formato.

"Ha sido un desafío muy lindo hacerme cargo de la conducción de 'Pasapalabra'", expresó la comunicadora. 

Entre las novedades también estará una renovada escenografía y nuevas gráficas, aunque el programa conservará su espíritu familiar y sus siete juegos clásicos: letra a letra, pistas que despistan, la pista musical, todos contra todos, la memoria, palabras cruzadas y deletrea.

Además, los participantes serán seleccionados mediante una nueva etapa de casting y competirán en dos equipos, naranja y azul, acompañados por dos figuras del mundo de la televisión y el espectáculo, con el objetivo de acumular segundos para enfrentar el Rosco, que comenzará con un pozo de $20 millones.

¿Cuándo regresa "Pasapalabra" a Chilevisión?

El programa volverá a la pantalla este domingo 15 de noviembre, a las 19:00 horas, por Chilevisión.

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