Los periodistas Matilde Burgos y Mauricio Bustamante debutarán como dupla televisiva en la conducción de un nuevo programa de Chilevisión de los fines de semana.

Ambos conducirán "Siete Días", el regreso del magazine noticioso que se emitió por última vez en 2011.

El espacio, a cargo del Departamento de Prensa de CHV, se emitirá los sábados y domingos de 8:00 a 13:00 horas, con un renovado formato que combinará la actualidad de la calle con una mirada analítica sobre tendencias, salud, consumo e internacional, incluyendo entrevistas a personajes que marcan la agenda nacional.

"Serán cinco horas en vivo para entender qué pasó durante la semana, y también lo que viene, con la cercanía y el ritmo de un magazine y el rigor de un noticiero", detallaron desde la estación de Machasa.

De esta manera, Bustamante volverá a la televisión tras varios años dedicado a la radio, mientras que Burgos se sumó a CHV en octubre, donde la comunicadora de CNN Chile reemplazó a Rafael Cavada en los bloques noticiosos de la mañana que se emiten los fines de semana.

El programa, que tendrá a Bustamante y Burgos por primera vez trabajando juntos, debutará este sábado 28 de noviembre, a las 8:00 horas, por la señal de CHV y sus plataformas digitales.