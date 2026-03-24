¿Subirá el rating? Jhendelyn Núñez y Gala Caldirola se suman a "Fiebre de Baile"

El programa "Fiebre de Baile" de Chilevisión anunció la incorporación de dos nuevas integrantes a su competencia.

Se trata de la ex Reina de Viña Jhendelyn Núñez y la chica reality Gala Caldirola, quienes intentarán aportar al alza de sintonía en un programa que no ha podido replicar el éxito de su primera temporada.

Pese a promediar más de 500 mil espectadores por capítulo, el programa de baile no ha podido derrotar a "Reunión de Superados", la teleserie de Mega que ha liderado en el horario estelar de la televisión chilena en las últimas semanas.

"Fiebre de Baile" es emitido en vivo de lunes a miércoles por las pantallas de Chilevisión.