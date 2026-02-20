CHV confirma a Dino Gordillo en Festival de Comedia 2026: revisa la parrilla completa

Este viernes, Chilevisión anunció la parrilla completa del inédito Festival de Comedia 2026, una nueva apuesta de la señal de los festivales que combina figuras consolidadas en el humor nacional junto a nuevos talentos.

A desarrollarse entre el 21 de febrero al 23 de febrero, y con una segunda parte que se llevará a cabo entre el 26 de febrero al 1 de marzo, el evento competirá directamente con la primera jornada Festival de Viña 2026, saliendo al aire después de la edición central de Chilevisión Noticias.

Asimismo, el canal confirmó la participación del humorista Dino Gordillo, quien ha estado en el centro de la polémica tras un supuesto beso a una menor de edad en el Festival de la Naranja de Villa Alegre.

Así queda la parrilla del Festival de Comedia 2026

La jornada inaugural de este sábado contará con las presentaciones de una pareja de "desplumados" comediantes: Kurt Carrera y Claudio Moreno. A ellos se sumarán Pato Pimienta, quien también será parte de la nueva edición del "Club de la Comedia", y el humorista oriundo de Hualpén, Joche Vidal.

En tanto, el domingo 22 se presentará el icónico humorista nacional Bombo Fica -quien competirá por el rating con Stefan Kramer, encargado del humor la primera noche en la Quinta Vergara-, junto al mago y comediante Rodrigo Tolzen y, al cierre, Rodrigo González, una reconocida figura del stand-up chileno.

La primera parte del festival se completa la noche del lunes 23 de febrero, cuando será el turno en el escenario de Dino Gordillo, Bodoque (Diddier Marín), la comediante Gaby del Río y Nico Pontigo.

El "Festival de Comedia" vuelve a las pantallas el viernes 27 de febrero con el clásico humor de los Atletas de la Risa, el comediante de Macul Sr. Kampos (Rodrigo Campos) y el exprofesor Angelo Soul (Ángelo Castro). El sábado 28 será el turno de los comediantes Mauricio "Mauro" Palma, Coronel Valverde (Marcelo Valverde) y la también imitadora, Rossy Rossy (Rocío Fernández).

El ciclo llegará a su final el domingo 1 de marzo con un especial del nuevo elenco del "Club de Comedia", donde ya están confirmados Diego Urrutia, Claudio Michaux, Gonzalo "Gon" Trujillo, Lady Garfia (Jennifer Adaro) y Lis la Cubana (Liset Benítez).