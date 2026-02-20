CHV recibe más de 260 denuncias ante el CNTV por mostrar víctima de explosión en Renca

Chilevisión enfrenta una ola de denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) tras la emisión de imágenes de una víctima con quemaduras graves luego de la explosión registrada en Renca.

Todo ocurrió cuando, durante la transmisión del matinal "Contigo en la mañana", un dron del canal sobrevoló el lugar de la tragedia -que de momento, ha dejado a cuatro víctimas fatales y mas de diez heridos de gravedad-, mostrando a una persona con evidentes lesiones cerca de un auto completamente incendiado.

Según registros de la entidad reguladora, la cifra de reclamos supera los 260 escritos presentados, en los cuales los denunciantes acusan al canal de vulnerar normas de respeto a la dignidad de las personas afectadas.

Tras esto, televidentes comentaron el hecho en redes sociales: "¿Es mi idea o Chilevisión acaba de mostrar gente completamente quemada en la carretera? ¡Qué horrible!", escribió uno de los primeros usuarios en redes sociales.

Por su parte, para evitar este tipo de hechos y facilitar las labores de rescate, la policía pidió a los medios bajar los drones de la zona.

Hasta ahora, Chilevisión no se ha pronunciado públicamente respecto a las denuncias presentadas ante el CNTV ni ha emitido una declaración oficial sobre la emisión de las imágenes cuestionadas.