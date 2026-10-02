Con Leo Rey y Los Vásquez: Mega transmitirá el festival Expo Quillota 2026

Mega anunció la inédita transmisión de la Expo Quillota, un tradicional evento comunal que reúne a expositores en artesanía y alimentos junto a una ambiciosa parrilla musical.

El certamen contará con cuatro jornadas entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre, entre las cuales actuarán artistas como Leo Rey, Los Vásquez, Petinellis, Pibes Chorros y Los Charros de Lumaco, entre otros.

Por su parte Megamedia emitirá en vivo los shows de los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre a través de su señal abierta.

Las entradas para la Expo Quillota 2026 se pueden adquirir a través de Ticketplus a un valor general $5.000.

Programación Expo Quillota 2026