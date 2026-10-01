Confirman a José Miguel Viñuela como animador de "Gran Hermano"

Tras varios rumores, José Miguel Viñuela fue confirmado este jueves como el nuevo animador de "Gran Hermano", reality que regresará a las pantallas de Chilevisión con una tercera temporada.

Durante la última emisión de "Contigo en la mañana", el canal anunció a la figura televisiva como su nuevo rostro de la estación.

"Gran Hermano es un formato muy exitoso y lo veo como una gran responsabilidad", comentó Viñuela, quien adelantó que se viene "una etapa de mucho estudio" para interiorizarse en las secciones y dinámicas del reality.

Los rumores sobre su llegada al programa comenzaron a circular a mediados de septiembre, cuando la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que el animador había sido fichado por la estación de Machasa para asumir la conducción del reality, anteriormente liderado por Diana Bolocco y Julio César Rodríguez.

Ahora, Viñuela también adelantó que esta nueva temporada retomará el formato de la primera edición, por lo que contará únicamente con participantes desconocidos para el público televisivo.

El casting para la tercera temporada de "Gran Hermano" se realizará el próximo domingo 25 de octubre, entre las 09:00 y las 15:00 horas, en las dependencias de Chilevisión.