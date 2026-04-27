Exdecana UC es la nueva presidenta del Consejo Nacional de Televisión

Eliana Rozas Ortúzar, periodista, egresada de Derecho y exdecana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, fue designada como nueva presidenta del directorio del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

La decisión del Presidente José Antonio Kast destaca que la profesional "se desempeña como docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile desde 1985 y actualmente es directora de docencia de la Facultad de Comunicaciones de la misma casa de estudios".

Rozas "asumirá sus funciones en reemplazo de Mauricio Muñoz, quien se desempeñó en el cargo durante la administración anterior, siendo el 10 de abril su último día", reseña un comunicado del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Además de su labor académica, Eliana Rozas ha rabajado en medios como El Mercurio, Qué Pasa, Canal 13, estación donde fue directora ejecutiva y también vicepresidenta de su consejo directivo; y Televisión Nacional de Chile, como gerenta de Comunicaciones y Asuntos Corporativos.

"Tras su nombramiento, Rozas asumirá los desafíos propios del Consejo Nacional de Televisión, en su rol de velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, el respeto a la normativa vigente y la promoción de la libertad de expresión", puntualizó La Moneda.