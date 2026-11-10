Polémico chiste de Yerko Puchento sobre Kast fue lo más denunciado en octubre ante el CNTV

La rutina de Yerko Puchento en "El Club de la Comedia" encabezó el ranking de los contenidos más denunciados de octubre ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

En total, el organismo recibió 250 denuncias durante el mes, de las cuales 129 fueron tramitadas. En tanto, el espacio de Chilevisión acumuló 29 reclamos por dos emisiones de su rutina humorística, 22 de ellos aún en tramitación.

El episodio se originó durante un monólogo en el que el personaje interpretado por Daniel Alcaíno hizo referencia a la muerte de un sacerdote en Ecuador, quien falleció luego de que una cruz de madera cayera sobre él mientras celebraba una misa.

Al mostrar una imagen del hecho en pantalla, el rostro del religioso fue reemplazado por el del Presidente José Antonio Kast, lo que provocó risas entre los presentes.

"Les gustaría que fuera él el curita (...) ¿Por qué no fue cura y fue político? Nos habríamos ahorrado tantos problemas, la bencina estaría a 100 pesos", lanzó el humorista durante su presentación.

Según el registro del CNTV, los denunciantes cuestionaron que "se habría utilizado la imagen del Presidente de la República para insinuar que le ocurriera lo mismo", en alusión al accidente que terminó con la vida del sacerdote ecuatoriano.

Otros programas denunciados ante el CNTV

La lista también incluyó a "T13 Finde", de Canal 13, que recibió 10 denuncias por una cobertura sobre BTS emitida el 17 de octubre, en la que los televidentes acusaron "burlas, gestos e imitaciones durante una cobertura sobre BTS, calificados como racistas y xenófobos".

Por su parte, "MasterChef Chile", de TVN, registró 8 denuncias por un supuesto favoritismo en la evaluación y eliminación de participantes, de las cuales una fue acogida a tramitación y cuestionó el trato de la chef Fernanda Fuentes hacia Cristopher Olivares.

Consejo Nacional de Televisión