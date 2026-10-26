Corte confirma multa a TV+ por dichos de Daniela Aránguiz contra Cony Capelli

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) aplicada a TV+ por los dichos de Daniela Aránguiz contra Cony Capelli en el programa "Sígueme", emitido en septiembre de 2025.

La resolución, dictada por la Séptima Sala del tribunal de alzada, rechazó el recurso presentado por la estación televisiva para dejar sin efecto la sanción del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), cuyo monto asciende a $1.443.020.

Durante el espacio, Aránguiz calificó a Capelli de "mentirosa,regalada" y "drogadicta", además de emplazarla a realizarse un examen de sangre. Los dichos fueron emitidos durante el horario de protección de menores y motivaron denuncias ante el organismo fiscalizador.

Por su parte, la entidad reguladora sancionó al canal al considerar que las expresiones afectaban la honra y dignidad de la bailarina. En su defensa, la estación televisiva argumentó que los dichos debían entenderse en el contexto de una disputa pública entre ambas y que estaban amparados por la libertad de expresión.

Sin embargo, la Corte descartó esos argumentos y sostuvo que la libertad de expresión tiene límites cuando se vulneran los derechos de otras personas.

En el fallo, el tribunal señaló que las expresiones utilizadas "exceden el margen de la crítica y de la vehemencia admisibles", al constituir descalificaciones burlescas y ofensivas.