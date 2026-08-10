De "31 Minutos" a "Los 80": Las producciones que serán preservadas como patrimonio de Chile

Las reconocidas series "31 Minutos" y "Los 80" son algunas de las producciones televisivas nacionales que serán preservadas como patrimonio audiovisual chileno, gracias a un convenio firmado entre el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y la Cineteca Nacional de Chile.

Se trata de un acuerdo de colaboración para recuperar, conservar y digitalizar las obras audiovisuales financiadas por el Fondo CNTV a lo largo de su historia, siendo una iniciativa que contempla el resguardo de 248 programas producidos entre 1993 y 2010.

La Cineteca Nacional no solo resguardará estas obras, sino que también desarrollará labores de conservación y digitalización que permitan preservar y poner en valor este patrimonio audiovisual.

Entre las obras audiovisuales se encuentran "31 Minutos" y la segunda y tercera temporada de "Los 80", además de '12 días que estremecieron Chile,El Desquite,Gen Mishima,Justicia para todos,Mira Tú,Réquiem de Chile,Mentes Brillantes,Diego y Glot,Tikitiklip', y muchas más.