Denuncian a presentador de "MasterChef" por acoso sexual: "Llegó borracho"

La actriz colombiana María José Martínez habló de su participación en el programa "MasterChef" y señaló haber sido víctima de acoso sexual por parte de uno de sus presentadores.

Martínez, que fue parte de la versión colombiana del espacio en 2018, contó al podcast "Vos podés" que el episodio ocurrió en un hotel tras una larga jornada de grabaciones. Sin dar nombres, la actriz señaló que "llegó la copa de vino (que pidió al hotel), voy a cerrar la puerta y este tipo mete la mano, estaba borracho".

"Me dice: 'Acaba de llegar la prueba de mañana, si me deja entrar le digo cuál es'. Yo le digo: 'No, ¿cómo se le ocurre? Yo mejor me voy a acostar porque mañana va a estar pesado'. Él me dice: '¿Está segura?' y me empieza a acorralar. Me doy cuenta de que estoy contra la cama con este tipo enfrente y le dije: 'No, por favor, sálgase'", relató.

La artista agregó que el denunciado "me mete la mano entre la camiseta, me da un beso esquinero y se va. Algo así tan basto nunca me había pasado".

"Al otro día hablamos con las otras participantes y esa noche le había tocado la puerta a dos más", agregó Martínez. Sobre el sujeto detalló que "es presentador y ya no está, pero él se da el lujo de decir que renunció".

En la época de la denuncia el jurado de "MasterChef Colombia" era integrado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier. Actualmente el chileno es el único que no continua en el programa.